CES 2023 : AMD, NVIDIA, Intel... qu'attendre de nos bons gros géants ?

Intel aura pourtant des choses à montrer, comme elle a déjà pu l'évoquer avec le lancement du Core i9-13900KS et ses 6 GHz. Le processeur devrait être l'une des stars du salon, et nous attendons toujours sa date exacte de sortie ainsi que son tarif. La firme doit aussi introduire les Raptor Lake « non-K » et présenter toute une gamme de CPU pour ordinateurs portables.