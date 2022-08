De 259 $ à 699 $, AMD confirme prix et date de sortie des Ryzen 7000 Zen 4

Un peu moins costaud, le Ryzen 9 7900X vient remplacer le 5900X et en conserve la conception 12 cœurs / 24 threads. Le cache passe ici de 64 Mo à 76 Mo et les fréquences de fonctionnement augmentent elles aussi assez nettement : on passe de 3,7 / 4,8 GHz à 4,7 / 5,6 GHz sur le 7900X. Là encore, le TDP progresse largement de 105 à 170 Watts.