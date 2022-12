Les processeurs AMD Ryzen 7000 "non-X" commercialisés dès le 10 janvier

Le milieu de gamme des "non-X" est logiquement constitué d'un Ryzen 7 7700 puisqu'AMD ne semble pas vouloir commercialiser de Ryzen 7 7800. Là aussi, le nombre de cœurs/threads est identique à la version "X" : 8/16.

Du côté du cache combiné, on parle ici de 40 Mo partagés entre les 8 Mo du cache L2 et les 32 Mo du L3. La fréquence de base du processeur s'établit à 3,6 GHz pour 5,3 GHz en boost et un TDP de 65 Watts également.

Les fréquences déservent encore moins le processeur par rapport à la version "X" puisque nous parlons de perdre 100 MHz en boost et 900 MHz de base. En toute logique, le tarif baisse moins nettement à 329 dollars.