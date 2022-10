AMD prépare un Ryzen 7 7800X 10 cœurs et 20 threads ainsi qu'un Ryzen 3 7300X 4 cœurs

Au lancement des Ryzen 7000, AMD avait confirmé la sortie de quatre modèles : le duo Ryzen 9 7900X et 7950X, le Petit Poucet Ryzen 5 7600X et un Ryzen 7 7700X qui prenait en quelque sorte la place du 7800X et qui semblait plus logique au vu des précédents lancements d'AMD.