Carrefour signe un partenariat avec Jumia et débarque sur « l'Amazon africain»

Première licorne africaine

Vendre les produits Carrefour en Afrique

Source : FrenchWeb

L'entreprise de grande distribution Carrefour entend renforcer sa présence en Afrique. Si des franchises du groupe sont déjà implantées dans sept pays du continent,devrait lui permettre de franchir un cap.En effet, Jumia est le. Surnommée «», l'entreprise fondée en 2012 a levé plus de 600 millions d'euros dans son histoire et sa valorisation lui octroie le titre deCe qui n'était une petite start-up du Nigeria a développé petit à petit son offre, qui comprend à présent une marketplace, ainsi que des services de logistique et de paiement, pour faciliter les transactions entre commerçants et clients. L'entreprise est aujourd'hui, du Maroc à la Tanzanie, en passant par le Rwanda. En cumulant tous ces territoires, la plateforme a enregistré 8 millions de commandes en 2017.Pour, le partenariat avec Jumia est donc stratégique. Pour être précis, les accords commerciaux ont été noués entre la plateforme d'e-commerce africaine et deux partenaires du groupe français : Majid Al Futtaim, pour le Kenya, et CFAO Retail, pour la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Ils permettront ainsi à Carrefour devia Jumia, sur l'ensemble de ces quatre pays.Pour l'entreprise française, il s'agit de prendre rapidement position sur, en plein essor. Un moyen d'asseoir notamment sa position de deuxième distributeur alimentaire mondial.