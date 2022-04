Cette carte interactive vous explique tout sur les différentes œuvres qui forment la carte r/place

Évidemment, qui dit atlas collaboratif ouvert à tout le monde dit oppositions de points de vue, et des œuvres particulièrement décriées par certaines communautés se retrouvent affublées d'explications contradictoires postées par leurs détracteurs et leurs défenseurs. Mais on y apprend beaucoup de choses intéressantes, comme cette guerre entre un streamer ukrainien et une communauté GTA RP qui a pris fin lorsque le premier s'est aperçu que la communauté en question avait levé 100 000 dollars pour son pays en guerre.