Les Pays-Bas et le Canada testent un vol sans passeport, suppléé par une appli blockchain

Faire face à l'afflux croissant de voyageurs qui s'annonce

Les données du passeport contenues dans une application encryptée

Source : Radio Canada

Et si votre smartphone vous servait de? Ce n'est ni à exclure, ni inenvisageable, bien au contraire. Le téléphone portable servant déjà de carte d'embarquement grâce à la magie des applications et/ou du PDF, celui-ci pourrait bientôt se substituer au passeport, comme le prouve le test mené depuis la semaine dernière par le Canada et les Pays-Bas.Cela fait plusieurs jours que des voyageurs testent, dans le cadre du projet pilote(Known Traveller Digital Identity ou, en français). Mené par le Forum économique mondial (FEM), le projet a été conçusur les prochaines années et décennies.», commente, le directeur de la mobilité au FEM. En l'état actuel des choses, l'afflux reste gérable avec les moyens d'aujourd'hui. Mais cette affirmation sera naturellement remise en cause avec les années, et viendra l'heure où il faudra s'adapter.Durant ces tests, destinés à servir de base pour le futur, les voyageurs naviguant entre Montréal ou Toronto et Amsterdam ont la possibilité d'. Les données sont, infalsifiable, qui permet une fiabilité dans la circulation des informations.Le passage à l'aéroport de ces voyageurs sera doublé par un, qui leur évitera d'avoir à passer par la police des frontières. Pour le moment, l'accueil des passagers est mi-figue mi-raisin. Si certains apprécient ce gain de temps, d'autres redoutent une fuite de leurs informations personnelles, et souhaitent s'en tenir à l'utilisation de leur bon vieux passeport.