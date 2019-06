Blockchain : Carrefour se félicite d'une hausse des ventes des produits concernés

(Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Une utilisation de la blockchain qui s'étend à divers rayons

100 articles supplémentaires en 2019

Source : Reuters

Testée depuis plusieurs mois dans les magasins, lasemble avoir autant séduit l'un des géants de la grande distribution que les consommateurs. Le groupe français a en effet annoncé, lors d'une conférence relayée par nos confrères de Reuters, avoir vu. De quoi prolonger et même renforcer l'expérience, jusqu'à la pérenniser dans le temps.Le buzz autour de la fameusea donc fonctionné au-delà des espérances. Pour mémoire, Carrefour, Nestlé et IBM ont collaboré pour permettre aux clients de la grande surface, en flashant un simple QR code se trouvant sur l'une des boites en vente, d'avoir accès «», nous confiait récemment Luca Comparini, responsable blockchain pour IBM France.Cette utilisation de la blockchain, Carrefour l'a prolongée surdispatchés dans les rayons viande, lait et fruits. Dans le détail, les consommateurs pouvaientsur des articles comme du poulet, du lait cru, des œufs, des oranges, du fromage ou du porc.En 2019, Carrefour a confirmé son intention d'étendre le dispositif en proposantqu'il sera possible de scanner et de scruter dans les moindres détails, comme les différentes variétés de pommes de terre utilisées dans un paquet de purée Mousline.Le groupe français devrait proposer de nouveaux articles qui touchent à l'alimentaire, mais devrait mettre un pied également dans des rayons un peu éloignés, au sein desquels les consommateurs recherchent une certaine sécurité, comme. Carrefour souhaiterait également se servir de la blockchain pour la traçabilité des