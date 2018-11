Élections : le vote par smartphone pourrait-il devenir une réalité ?

Une nouvelle façon de voter

Des doutes sur la sécurité et l'anonymat

Source : Vanity Fair

Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, des électeurs ont pu, dans le cadre des élections de mi-mandat. Cela concernait toutefois uniquement les militaires de Virginie-Occidentale en service à l'étranger, avec l'objectif d'augmenter le taux de participation.Les autorités de cet État ont en effet été convaincues par la startup. L'entreprise propose une solution de vote s'affranchissant des bulletins en papier, au profit d'une application sur téléphone. Le principe : l'électeur prend à la fois une photo de sa pièce d'identité et une vidéo en selfie montrant son visage. L'application utilise alors une technologie de reconnaissance faciale pour s'assurer de la correspondance entre les deux. La personne peut alors voter, et son choix est ensuite anonymisé et enregistré dans la blockchain.Voatz a été fondée en 2014 à Boston et a notamment suivi le programme d'accélération de Techstars. Elle a procédé à une levée de fonds de 2,2 millions de dollars (environ 2,1 millions d'euros) en janvier 2018. Cependant, sa solution n'a pas convaincu tout le monde.De nombreuses voix se sont effectivement élevées pour dénoncer cette initiative. Certains ont souligné lesdu système, qui utiliserait des technologies de chiffrement et d'authentification dépassées. D'autres ont mis en avant les, que ce soit à court ou moyen terme. Enfin, l'utilisation de dispositifs mobiles peu sécurisés est source d'inquiétudes pour beaucoup, au même titre que la difficulté à détecter d'éventuelles modifications dans le vote.Du côté de Voatz, on s'inscrit en faux contre ses accusations, qualifiées de «» par le porte-parole de la société. Ce dernier rapporte que le système est testé quotidiennement, pour s'assurer de sa fiabilité.Néanmoins, il reste certainement du chemin à parcourir pour l'entreprise, avant de remporter tous les suffrages.