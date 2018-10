Sony voudrait créer de nouveaux DRM utilisant la blockchain

Sony souhaite protéger l'ensemble de ses contenus via la blockchain

La blockchain, une technologie encore obscure pour les entreprises

a annoncé, selon Engadget , le déploiement d'une plateforme de(gestion des droits numériques) basée sur la blockchain. Elle concernera l'ensemble des contenus produits par l'entreprise dont la musique, les films, le contenu de réalité virtuelle ou encore les livres électroniques.Laest une technologie permettant de stocker et de transmettre des informations de manière plus sécurisée. Ces dernières sont décentralisées, partagées entre plusieurs utilisateurs et sans intermédiaire, permettant de garantir la validité de la chaîne. Elle est aujourd'hui utilisée principalement dans les transactions decomme le BitCoin.Pour le moment, seule la branche éducation du constructeur utilise la blockchain, à l'état de prototype. Cela permet à aux utilisateurs de suivre et de vérifier en permanence qui a créé un document de travail et à quel moment, et de garantir ses droits d'auteur après publication. Sony n'exclut pas de commercialiser cet outil après ces phases de test puis de l'appliquer à l'ensemble de ses œuvres.La blockchain est actuellement testée chez de nombreux gros acteurs dans tous les secteurs d'activité. La chaine de distribution Wall Mart ou la ligue nationale de Baseball utilisent actuellement cette technologie dans leurs activités.Mais les entreprises ne sont pas encore pressées de passer leurs systèmes d'information à travers la blockchain. Seul 1% des sociétés l'utilisent aujourd'hui, contre 77% affirmant que la blockchain n'a aucun intérêt à leurs yeux.