Fusion de géants : l'UE autorise le rachat de WarnerMedia par Discovery, mais il reste encore une étape

En mai dernier, le géant américain des télécommunications, AT&T, avait officialisé la fusion entre WarnerMedia et Discovery, deux mastodontes des médias et du divertissement, matérialisée par le rachat des actions du premier par le second, pour un montant total de 43 milliards de dollars. La Commission européenne en a été informée, et conformément au règlement de l'UE sur les concentrations, l'autorité a dû mener une enquête afin d'écarter toute réduction de la concurrence sur les secteurs respectifs des deux entreprises.