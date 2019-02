Canon EOS RP : un appareil mirrorless plus léger et plus accessible en fuite



Le Canon EOS RP (à gauche) à côté du EOS R (à droite). Crédits : Nokishita



Le Canon EOS RP. Crédits : Nokishita

Canon EOS RP : un hybride plus accessible pour les amateurs de photographie



Le Canon EOS RP est bien plus petit que le EOS R. Crédits : The Verge via Apotelyt



Pas de barre tactile multifonction à l'arrière du EOS RP. Crédits : Nokishita



Le EOS RP fait l'impasse sur l'écran à matrice supérieur. Crédits : The Verge via Apotelyt

Sis'est lancé sur le tard sur le marché des appareils photo hybrides, le constructeur espère bien occuper toutes les tranches de ce segment de marché.Après une gamme EOS R destinée aux professionnels, Canon lancerait le: un appareilqui s'afficherait autour de 1 500 $.D'après les images publiées par Nokishita, le Canon EOS RP reprend les courbes de son aîné, tout en affichant un châssis plus contenu. Une cure d'amincissement qui lui permettrait de ne peser que 485 grammes sur la balance, contre 660 grammes pour le EOS R.À première vue,, tout comme l'absence d'un écran à matrice active sur la tranche supérieure.Côté spécificités techniques, le EOS RP disposerait(le même que le 6D Mark II), ainsi que le système d'auto-focus propriétaire Dual-Pixel et le processeur d'images Digic 8.Le Canon EOS RP affiche une fourchette de sensibilité ISO comprise entre 100 et 40 000, soit autant que le EOS R sorti en septembre dernier.Il se murmure que le futur Canon EOS RP pourrait êtrelors de sa sortie. Nous en saurons plus à ce sujet lors d'un événement que devrait tenir Canon à date du 14 février prochain.