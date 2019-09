Razer dévoile son nouveau line-up de PC portables dotés de processeurs Ice Lake

Un nouveau combo carte graphique + processeur

Un prix qui fait mal

La marque aux trois serpents a dévoilé son nouveaudans deux nouvelles itérations équipées d'un processeur Intel Core 10génération, également nommé processeur Ice Lake La firme américaine a décidé de décliner sonen deux modèles. Le premier, de couleur noire mate, promet des performances de gaming élevées grâce à un processeur Intel Core 10génération i7-1065G7 et d'une, repoussant les limites de l'. Côté écran, il sera disponible en(tactile) et sera par ailleurs accompagné d'un SSD PCLe embarquant jusqu'à 512 Go.Les jeux récents et gourmands commeoupourront ainsi tourner en Full HD sur ce nouveau modèle, à condition de rester raisonnable sur les détails.La version dudans sa robe blanche nacré, plus sage, embarquera pour sa part la, génération toute aussi récente mais moins puissante, ainsi qu'un même. Ce modèle embarque également un SSD de 256 Go et un écran Full HD sur une dalle mate.Côté physique, ce nouveau line-up dereprendavec un écran de 13,3 pouces et des dimensions de 15,3 x 304,6 x 210 mm pour 1,3 kg. L'ordinateur conserve les ports USB Type-C et classiques, la caméra compatible Windows Hello et le clavier RGB Chroma personnalisable des précédents modèles.D'un point de vu tarifs, Razer reste un constructeur assez cher. Cette nouvelle version du Blade Stealth sera disponible à la fin du mois de septembre aux États-UnisAucune date n'a encore été annoncée pour l'Europe ou l'Asie.