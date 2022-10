Êtes-vous prêts pour le bracelet de paiement ? Le français Fyve se lance en couleurs

D'un point de vue design pour commencer, il est tout simplement impossible de ne pas repérer Fyve quand il est porté au poignet. Avec son QR Code placé sur le dessus et ses huit couleurs plus vifs les uns que les autres, le bracelet n'est pas le plus sobre du marché, mais pourrait plaire à une clientèle jeune. Pas besoin non plus de l'enlever en allant à la plage puisque l'accessoire est annoncé comme étanche.

Pour recharger le bracelet, il faudra en passer par l'application Trascash Mastercard, via sa carte bancaire, un virement depuis son compte mais également en le rechargeant avec des coupons Transcash, disponibles dans les maisons de la presse ou les bureaux de tabac. Une carte Transcash est fournie à l'achat du bracelet et se glisse dans ce dernier dans un emplacement dédié pour payer sans contact sur les terminaux des commerçants.

Le bracelet Fyve, à l'instar d'un paiement sans-contact traditionnel, ne peut servir que pour des achats d'un montant maximal de 50 euros. Au bout de 150 euros d'achat, il sera demandé à l'utilisateur de se connecter à l'application pour remettre son compteur de dépenses à zéro en s'authentifiant. Enfin, il est possible de désactiver le bracelet depuis l'app mobile en quelques secondes en cas de perte ou de vol.

Si vous n'avez pas peur du paiement mobile, ni d'être assailli de questions sur ce curieux et voyant objet posé sur votre poignet, le bracelet Fyve est disponible en ligne ou chez les buralistes pour un prix de 20 euros. Deux bracelets sont fournis à l'achat en plus de la carte sans contact.