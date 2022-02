Commander votre Big Mac directement dans le metaverse, ça vous tente ?

Pour son entrée dans les espaces numériques, la chaîne de fast food proposerait des biens virtuels et réels, des services ainsi que des restaurants et cafés avec livraison à domicile dans le monde réel à la clé. Metaverse oblige, la marque semble également lorgner du côté de l’événementiel avec des « concerts en ligne réels comme virtuels » en plus d’autres services de divertissement au sein de ses futurs McCafé digitaux. Du contenu téléchargeable, dont des NFT , serait également envisagé alors même que McDonald’s se moquait des crypto-monnaies et de ses adeptes sur les réseaux sociaux il y a quelques mois.