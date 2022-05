Spotify expérimente la possibilité de consulter la galerie NFT des musiciens

Les utilisateurs qui auront accès à cette nouveauté pourront donc parcourir la page d'un artiste (comme Steve Aoki ou The Wombats) et cliquer sur sa collection de NFT pour faire apparaître la galerie. Ensuite, un lien commercial intégré redirigera vers Opensea, une place de marché spécialisée dans les tokens non fongibles. Il faut cependant noter que, d'après The Verge, l'application ne semble pas accepter les NFT sous forme de GIFs ou de vidéos.