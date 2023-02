À quoi vont bien pouvoir servir les NFT sur Spotify ?

Ce lancement n'est pas une première, et d'autres collectifs comme Overlord, Fluf et Kevin Rose’s Moonbirds ont déjà expérimenté avec Spotify ce type de produits accessibles uniquement par une communauté restreinte d'utilisateurs possédant des NFT.

Spotify semble avancer prudemment sur le sujet, comme le déclare un porte-parole de l'entreprise : « Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d'améliorer notre expérience utilisateur. Certains d'entre eux finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et d'autres ne servent que d'apprentissages importants. Nous n'avons pas d'autres nouvelles à partager sur les projets futurs pour le moment. »

Le service n'est disponible pour l'heure que dans quelques pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour les membres Spotify Premium. Seuls les smartphones sous Android seront compatibles, Apple ayant appliqué des restrictions quant à l'utilisation des NFT dans les applications présentes sur l'App Store.

Spotify n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, puisqu'en 2022, l'entreprise avait déjà permis aux artistes d'exposer leurs galeries de NFT sur la plateforme. L'actualité du service est plutôt riche ces jours-ci, avec la présentation de DJ, un assistant musical à base d'intelligence artificielle, chargé de présenter à l'utilisateur de la musique adaptée à ses goûts, ses humeurs, et ce, à chaque moment de la journée.