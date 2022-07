Les précommandes sont ouvertes pour la moto électrique Switch eScrambler et ses 150 km d'autonomie

Comme indiqué ci-dessus, Switch a dévoilé son eScrambler en février 2020 et promettait à l’époque une commercialisation en 2022. Une pandémie est passée par là depuis, et le communiqué de la start-up néo-zélandaise argue que ces deux années ont permis à ses équipes et à l' « ancien champion danois de Flat Track et l'ex-concepteur industriel des laboratoires avancés de Yamaha Japon, Michel Riis » de transformer le concept en un modèle prêt pour une commercialisation de masse.