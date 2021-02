Speller100 : le correcteur orthographique de Microsoft pour 100 langues basé sur l'IA

Bien que la part de marché de Bing soit moindre comparée à celle de Google, l'entreprise entend retourner des résultats plus pertinents. Toutefois, au-delà de la qualité de son index, la société explique qu'assez régulièrement les requêtes des internautes seraient mal orthographiées.

Plus précisément, Microsoft explique que 15% des mots-clés présenteraient une faute. De fait, l'expérience utilisateur sur la page des résultats s'en trouve affectée et l'internaute n'obtient pas d'emblée la réponse à sa question. Jingwen Lu, Jidong Long et Rangan Majumder, respectivement Responsable du département des sciences appliquées, Ingénieur logiciel et Vice-président, expliquent ainsi :

« La correction orthographique est le tout premier composant dans le développement d'une requête sur Bing parce que déterminer la bonne orthographe pour la requête de l'utilisateur entraîne une amélioration de tous les composants de la chaîne de recherche ».