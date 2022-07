Test Huawei Watch Fit 2 : une montre connectée abordable qui place la barre très haut

À ceci, vous pouvez ajouter diverses métriques héritées elles aussi des montres connectées plus haut de gamme de la marque chinoise : indice de course à pied, charge d’entraînement, temps de récupération et VO2Max. Le SpO2 et le niveau de stress sont aussi pris en charge, comme sur la grande majorité des smartwatches du marché. Bien entendu, la Watch Fit 2 sait aussi suivre le sommeil. Elle peut même détecter les siestes de plus de 20 minutes.

Pour du matériel à 150€, c’est incroyablement complet. Si on omet l’absence d’altimètre barométrique, la montre connectée fait aussi bien que ses comparses à plus de 300€.