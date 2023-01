132 km/h à bord d'un skate électrique, record battu !

Un ingénieur australien nommé Raine Kent a mis au point une planche incroyablement performante. Ce modèle sur-mesure est parvenu à grimper jusqu'à 132,37 km/h, ce qui pulvérise le précédent record établi à 95 km/h. Bien entendu, le pilote de l'engin portait un casque de course et une combinaison spéciale pour se protéger autant que possible. Un test que Kent a trouvé « effrayant mais excitant » (on le comprend).