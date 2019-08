Gmail se dote d'une IA qui va traquer les fautes d'orthographe et de syntaxe dans vos mails

Un outil d'aide à la grammaire par des suggestions automatiques



Lancement global prévu pour la mi-septembre



Source : Android Central

On parle régulièrement des avancées dedans le domaine de l', notamment avec sa filiale DeepMind et ses exploits dans le domaine de l'e-sport, mais l'entreprise californienne propose égalementIl y a quelques mois déjà, Google avait intégré à sa suite bureautique en ligne un outil deorthographique et grammaticale. L'option permettait à l'IA présente dans Google Docs de repérer les erreurs de syntaxe et de proposer des corrections à la fois sur des problèmes très simples, comme sur des fautes bien plus complexes, dépendant du contexte de la phrase.Google va, dans les prochains jours, incorporer ces mêmes technologies dans. L'option sera activée par défaut. Elle devrait à la fois, selon l'entreprise, aider les utilisateurs à rédiger leurs mails plus rapidement sans se soucier outre mesure de leurs fautes de syntaxe, mais également être utile aux utilisateursqui ne leur est pas encore familière.En cas de souci de grammaire, le mot ou l'expression sera souligné en bleu, et en rouge dans le cas d'une faute d'orthographe. Vous pouvez également refuser la correction, si vous êtes persuadé que l'intelligence artificielle de Google se trompe.L'outil sera déployé progressivement à tous les utilisateurs et sera