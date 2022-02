Un ex-ingénieur d'Apple présente une app native pour Gmail sur macOS

Neil Jhaveri est un ingénieur américain venant tout droit de la prestigieuse université d'Harvard. Il a travaillé sept ans chez Apple, dans un premier temps en tant qu'ingénieur software puis comme manager sur les applications Mail et Notes pour macOS et iOS. Une solide expertise dans les clients mails qui lui a permis de développer Mimestream après son départ en 2017. Il fonde l'entreprise en 2019 et l'app est lancée en 2020.