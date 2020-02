Samsung lance sa nouvelle mémoire, Flashbot, aux taux de transferts record de 3,2 Gbit/s

© Samsung

Flashbot : un mille-feuille technologique

Début de production imminent

16 Go (cumulables) d'un nouveau type de mémoire HBM2E, surnommé Flashbot, c'est ce qu'a lancé Samsung il y a peu. Avec cette mémoire ultra-rapide, dont les débits atteignent le seuil des 3,2 Gbps, le géant coréen souhaite cibler les super-ordinateurs, les machines dédiées à l'analyse de données par IA, ou encore les systèmes graphiques.Pour parvenir à atteindre ces vitesses de transfert avec sa mémoire Flashbot, Samsung empile huit dies de mémoire DRAM 16 Go (gravés en 10 nm) sur une puce tampon (buffer). Un ensemble interconnecté à l'aide de plus de 40 000 orifices microscopiques, note ZDNet.Ce nouveau type de mémoire vive est 1,3 fois plus rapide que son prédécesseur, tout en doublant sa capacité mémoire. Surnommé Aquabolt et gravé pour sa part en 20 nm, il avait été lancé par Samsung en 2018. Fier de cette nouvelle avancée, le groupe espère renforcer sa position de leader sur le marché de la mémoire haute-performances.Toujours selon ZDNet, Samsung s'est armée de son propre circuit optimisé pour permettre à Flashbot de profiter d'une bande-passante mémoire de 410 Go/s par « pile » de 16 Go, tandis que le débit maximum enregistré atteint les 4,2 Gbps, soit 538 Go/s par stack. Samsung estime que ces débits pourraient être exploités par la «».Le groupe coréen évoque un début de production durant le premier semestre 2020, pour une commercialisation effective qui devrait intervenir rapidement après.