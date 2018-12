Aqua Computer présente ses blocs watercooling pour les RTX

© Aqua Computers

La RTX 2080 Ti mérite bien son watercooling Aqua Computer

Une backplate à refroidissement actif

Source : Guru 3D

La gamme de waterblocks Kryographics s'agrandit en effet une fois de plus avec cettequi viendra refroidir à merveille les GPU GeForce RTX 2080 Ti de chez NVIDIA.ne fait pas dans la demi-mesure ! Pour preuve, la gammea ici été complètement revue pour convaincre les heureux possesseurs d'uned'opter pour le refroidissement « à l'allemande ». Avec la NEXT 2080 Ti, le constructeur d'outre-Rhin propose en effet un produit on ne peut plus haut de gamme dont le waterblock assuredu GPU. Il repose sur une plaque de cuivre massive recouverte de plexiglas, le tout assemblé avec une grande précision dans un boîtier noir du plus bel effet, fabriqué en aluminium anodisé.Le NEXT 2080 Ti n'échappe pas à la mode du RGB, conférant à votre machine un éclairage qui n'aura rien à envier au sapin de noël de Grand-mère. Elle intègre, en effet, un éclairage LEDcomprenant 15 LED qui illumineront le plexiglas. Un adaptateur pour cartes mères Asus est également présent dans le packaging.De l'autre côté, on retrouve une, somme toute d'apparence assez classique, mais qui embarque néanmoins un système de refroidissement actif par caloduc, breveté par la firme allemande.Plusieurs modèles aux différentes finitions devraient voir le jour. En attendant, il est déjà possible de précommander cettesur le site officiel de Aqua Computer . La NEXT 2080 (sans le Ti) devrait arriver d'ici la fin de l'année.Le modèle de base est proposé pour la modique somme de 164,90 €, alors qu'il faudra débourser 47,90 € pour acquérir laà refroidissement actif.