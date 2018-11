Gigabyte dévoile une RTX 2080 Ti Aorus watercoolée

Une carte water... colorée

Des perfs, des perfs, des perfs

Source : Techpowerup

Avec ses nouvelles éditions WaterForce, Gygabyte propose bel et bien des produits de luxe, tant au niveau de leur esthétique que de leurs performances.En témoigne cette nouvellequi assure son refroidissement grâce à un watercooling AiO (All in One) basé sur une solution de chez. Ce système vous permettra de travailler, ou de jouer, dans un silence quasi absolu tout en profitant de la pleine puissance de la GeForce RTX 2080 Ti.L'avantage de ce système- tout-en-un - est d'être prêt à monter et d'intégrer tout le matériel nécessaire à un refroidissement optimal : bloc de refroidissement, réservoir, pompe, radiateur, etc.Gygabyte propose ici un watercooling AiO avec un radiateur de 240 mm, équipé également de deux ventilateurs de 120 mm, le tout avec un éclairage RGB qui sera du plus bel effet dans un boitier fenêtré comme le Corsair Crystal ou un Thermaltake doté d'une fenêtre pleine taille.Cette carte graphiqueest une véritable bête de combat ! Le « Saint Graal de l'informatique graphique » de chez Nvidia est ici proposé dans une version overclockable. Leest en effet cadencé à 1770 MHz (contre 1545 MHz de référence) alors que ses 11 Go de GDDR6 atteignent les 14140 MHz.Sept sorties vidéo agrémentent cette RTX 2080 Ti, une sortie HDMI, une sortie DisplayPort, un port USB -C, ainsi que deux sorties DisplayPort et deux HDMI dont chacune propose un système de switch noté en A1 et A2. L'alimentation électrique se fait quant à elle via deux connecteurs PCIe 8 broches.La, information non négligeable : sa garantie devrait atteindre les 4 ans.