Le graphène débarque sur les ventirads, Cryorig dévoile un low profile calibré pour 125 W

Le graphène : la solution de Cryorig pour améliorer la conductivité thermique de son dissipateur

Il compte d'ores et déjà parmi les solutions de dissipation les plus menues du marché... et pourtant il n'a pas froid aux yeux. Aidé d'une fine couche de graphène appliquée sur son dissipateur, le Cryorig C7 G est théoriquement capable de refroidir un processeur de 125 Watts. En d'autres termes, il pourrait suffire pour garder (à peu près) au frais un Core i7-9700K (95 Watts de TDP). De quoi le destiner tout naturellement aux ordinateurs de bureau compacts et Mini-PC les plus véloces.Pour parvenir à cette performance, Cryorig mise sur un radiateur intégralement nappé de graphène. Ce matériau a pour principale caractéristique une conductivité thermique élevée, comprise entre 3 000 et 5 000 W/mK à température ambiante. C'est nettement plus, note AnandTech, que la conductivité de l'aluminium dans les mêmes conditions (250 W/mK à 25 degrés Celsius) ou que celle du cuivre (401 W/mK).Pour le reste, les spécificités du Cryorig C7 G (G pour « Graphène », vous l'aurez compris) ne diffèrent pas tellement de celles arborées par le Cryorig C7.Exception faite de son nappage un peu particulier, le Cryorig C7 G dispose (comme le Cryorig C7) de quatre caloduc de 6 mm et d'un ventilateur PWM de 97 mm, pourvus de 11 pales incurvées. Sa vitesse est annoncée entre 600 et 2 500 RPM par le constructeur, pour un flux d'air allant jusqu'à 40,5 CFM et un niveau sonore estimé à 30 dB maximum.Compatible avec les sockets 1M4 et LGA 1155, le Cryorig C7 G peut donc s'adapter à une majorité de plateformes récentes.Il est disponible au Japon depuis ce 28 septembre à un tarif de 9 960 Yens (soit environ 85 euros). Listée sur le site officiel de Cryorig, ce nouveau ventirad doit arriver prochainement sur d'autres marchés, dont les États-Unis et selon toute vraisemblance... le Vieux Continent.