IFA 2019 : Acer présente Predator PowerGem, nouveau matériau remplaçant la pâte thermique

Le fonctionnement actuel : la pâte thermique

Des CPU plus « cools »

a profité de l'pour dégainer une nouvelle innovation. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une nouvelle gamme d'ordinateurs, mais d'En temps normal, pour refroidir les équipements d'un ordinateur, on fait généralement appel à de la. Celle-ci a pour but de, par exemple le processeur,, comme un dissipateur thermique.Car l'air, mauvais conducteur thermique, ne suffit souvent pas à évacuer la chaleur émise par l'équipement. Au contraire, la pâte thermique fait office de joint entre les deux composants, pour permettre une. Dans certains cas, on peut également avoir recours à du métal liquide, pour refroidir le CPU.Mais ce système ne semble pas donner entière satisfaction à Acer. En effet, lors de sa conférence de presse, l'entreprise a brandi son nouveau matériau, le. Si le constructeur a finalement donné peu de détails à son sujet, il a indiqué que son nouveau dispositif de refroidissement présenteraitD'après Acer, lebénéficierait d'une. Une propriété qui permettrait de tolérer une, pour uneSi ces chiffres semblent très prometteurs, il faut toutefois se méfier des effets d'annonce. Ils ont en effet été avancés par Acer, ni d'explications. On attendra donc un peu avant de pouvoir véritablement s'extasier devant les performances offertes par ce nouveau matériau, qui devrait intégrer certains ordinateurs du constructeur.