ASUS vient justement de publier une vidéo sur le site chinois BiliBili. Une vidéo repérée et relayée par VideoCardz, et dans laquelle on peut voir la firme faire la réclame pour son boîtier PA401. Celui-ci, associé à un dissipateur Noctua NH-P1, est un monstre de 1 180 grammes mêlant cuivre et aluminium.