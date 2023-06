Quand Noctua optimise le refroidissement des processeurs AMD AM5

Mieux, associer le kit de décapsulage et les barres de positionnement aux Ryzen 7000 permet de gagner un total de 15,5 °C sur un Ryzen 9 7950X (190 W) et carrément 19,3 °C sur un Ryzen 5 7600X (125 W). Noctua confirme que les offset mounting bars seront disponibles courant juin à 3,90 dollars sur son site et même intégrés aux ventirads de la marque en fin d'année. Reste encore à connaître la date de disponibilité et le tarif du petit kit de décapsulage pour donner un petit coup de frais à nos Ryzen 7000.