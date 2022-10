Ivre, il ponce son Ryzen 7000, la température va vous étonner

Reste que si cette épaisseur part d'une bonne intention, elle a un impact direct sur les capacités de dissipation des processeurs Ryzen 7000… et par conséquent sur leurs températures. De quoi donner des idées à certains. On apprenait ainsi il y a quelques semaines que retirer l'IHS des derniers processeurs d'AMD permettait de faire perdre pratiquement 20 degrés à un Ryzen 9 7900X. Cette manipulation (« delid ») se révèle risquée, mais pas tellement plus que celle que nous rapportait ce week-end Tom's Hardware.

Pour réduire les températures du même processeur, le YouTubeur JayzTwoCents s'est pour sa part aventuré à poncer purement et simplement l'IHS pour en réduire drastiquement l'épaisseur. Pour ce faire, l'intéressé s'est équipé d'un outil de meulage, d'un support de protection pour le processeur et d'une dose d'huile de coude.

Pour s'assurer que la surface de l'IHS reste parfaitement plate, le vidéaste s'est par la suite livré à un ponçage manuel de finition, tout en s'assurant que tous les résidus de cuivre avaient bien été retirés et que la surface poncée de l'IHS était parfaitement nettoyée. Une vérification impérative avant le montage sur une carte mère.