Les AMD Ryzen 7000 X3D seront débridés pour l'overclocking

En effet, et on peut le lire sur la fiche technique officielle de chacun des trois processeurs concernés, le Ryzen 7 7800X3D, le Ryzen 9 7900X3D ainsi que le Ryzen 9 7950X3D auront tous les trois le coefficient multiplicateur débloqué ce qui facilitera évidemment l'overclocking de ces puces.

Rappelons que le coefficient multiplicateur vient justement multiplier le bus d'interface système afin d'aboutir à la fréquence d'horloge du processeur. Plus ce multiplicateur est grand et plus la fréquence de fonctionnement du CPU sera élevée… Problème, la puce chauffera d'autant plus également.