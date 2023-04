be quiet! dévoile Zero Wing AI, le premier ventilateur sans pales, boosté à l'IA

C’est irrémédiable, l’IA va tous nous remplacer. ChatGPT, l’agent conversationnel touche à touche apparemment capable de coder comme Larry Page, de penser comme Einstein, d’écrire comme Victor Hugo, de peindre comme Manet et de chanter comme Christophe Maé – ouf, ça non, pas encore – va, estiment certains, chambouler le monde du travail et plus généralement notre société. Dans ce « grand remplacement » par l’IA, les individus de chair, d’os et de sang ne sont pas les seuls en danger. Les ventilateurs de nos PC sont également en sursis. En effet, au même titre qu’un oiseau a besoin d’ailes pour voler (eh ouais, le manchot empereur ne vole pas ; pas de vraies ailes, pas de ciel), le ventilateur doit, sur Terre, agiter ses pales pour créer un vent artificiel. Cependant, le ventilateur be quiet! Zero Wings AI tire profit de l'IA pour produire un courant d’air… sans pales.