Un premier test fait vrombir le i7-9700K

Au coude-à-coude avec le Ryzen 2700X

La semaine dernière, un premier benchmark nous montrait unoverclocké tournant à 5,3 GHz. Un test bien plus complet est apparu aujourd'hui sur Elchapuzasinformatico, et démontre que la barre des 5 GHz est effectivement facile à atteindre.L'indétrônabled'AMD risque bien d'être chamboulé par l'arrivée du i7-9700K d'Intel. Sur les tests qui ont été menés sur la puce qui comprend 8 coeurs et 8 threads, les performances sont bel et bien au rendez-vous.C'est notamment en situation sur des jeux assez gourmands que le nouveau CPU d'Intel bombe le torse. Le processeur chipe la place au Ryzen 2700X sur tous les tests effectués avec, parfois, une avance confortable.Le Ryzen demeure en revanche indéboulonnable sur les logiciels de benchmark les plus exigeants.En définitive, le I7-9700K ne semble pas trop souffrir de l'absence de l'HyperThreading, et offre des performances sinon semblables, un poil supérieures à la pointure d'AMD. Le concurrent d'Intel a néanmoins plus d'un tour dans son sac, et préparerait un CPU aux performances dantesques pour renvoyer le i9-9900K dans les cordes.