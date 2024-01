Le be quiet! Dark Rock Pro 5 rejoint notre comparatif des meilleurs ventirads !

Nous apprécions les performances du ventirad Dark Rock Pro 5 de be quiet!. Les températures sont contenues, et vous avez le choix entre deux modes "Quiet" ou "Performance", selon que vous souhaitiez limiter les nuisances sonores ou maximiser la puissance du ventirad.

Ses excellentes finitions sont une raison supplémentaire de l'intégrer à notre comparatif. La base en cuivre nickelée est bien polie et les caloducs sont alignés avec soin. Les deux ventilateurs Silent Wings PWM sont eux aussi très bien finis, avec des pales en POM et un cadre en aluminium anodisé.



Les finitions profitent évidemment de matériaux de qualité. La base en cuivre est un excellent conducteur de chaleur, tandis que les caloducs en aluminium sont légers et résistants. Les ventilateurs Silent Wings PWM sont robustes, en particulier grâce au moteur à roulements à billes qui assure une longue durée de vie.

Last but not least, le montage est simplifié à condition de disposer d'un boitier assez grand (hauteur de 168 mm pour le ventirad). Comptez 5 minutes tout au plus pour l'installer.