25€ les 10g, la nouvelle pâte thermique de luxe de Noctua est disponible

La NT-H2, une pâte thermique non-corrosive et non-conductrice

La NT-H1 arrive en seringues de 10 grammes

Cette nouvelle pâte thermique de Noctua vient remplacer la NT-H1, très appréciée sur le marché, en proposant un nouveau mélange de microparticules d'oxyde de métal. Ce dernier permettrait d'améliorer encore un peu plus la conductivité thermique par rapport à la NT-H1. D'après les calculs du fabricant, la NT-H2 permettrait ainsi de réduire la chauffe de 2° vis-à-vis de l'ancienne formule.Autres avantages en faveur de la NT-H2, cette dernière s'avère (comme par le passé) non-corrosive et non-conductrice. En clair, elle est censée mieux vieillir et éviter tout risque de court-circuit avec les composants sur lesquels elles sera appliquée. D'après Noctua, cette nouvelle pâte thermique est capable de rester efficace pendant 5 ans une fois étalée sur un CPU et s'avère efficace sur tout type de dissipateur (cuivre, aluminium ou nickel).Côté disponibilité, Noctua lance sa NT-H2 en seringues de 3,5g et 10g et à des tarifs respectifs de 12,90 et 24,90 euros. Elle arrivera prochainement chez les revendeurs apprend-on, et bonne nouvelle, elle ne viendra pas seule, mais en bundle avec des lingettes NA-SCW1 (à raison de 3 lingettes offertes avec la NT-H2 3,5g et 10 avec la 10g).Fabriquées par Noctua ces lingettes sont imbibées d'un détergeant spécialement conçu pour nettoyer efficacement la pâte thermique précédemment appliquée sur des puces CPU et GPU. Elle seront aussi disponibles séparément à un tarif de 7,90 euros pour un pack de 20 lingettes.Parallèlement à cette annonce, Noctua indique que sa pâte NT-H1 sera prochainement disponible en seringues de 10 grammes vendues 14,90 euros. La marque n'indique toutefois pas si elles seront, elles aussi, commercialisées en bundle avec des lingettes NA-SCW1.