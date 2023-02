Ce sextoy est un clavier (ou le contraire) : curieux de savoir comment il fonctionne ?...

Mentalement, cela m'a fait penser à l'apprentissage des commandes d'un nouveau jeu vidéo : c'est difficile au début, mais on commence à s'y faire, et c'est ensuite assez amusant de voir à quel point on peut s'améliorer. Au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de vous référer au tableau. Physiquement, c'est un défi parce que les boutons ont besoin d'une certaine pression pour fonctionner (sinon, on toucherait constamment les mauvais boutons par accident). On apprend vraiment les limites de la mobilité de la langue. J'aime trouver la meilleure approche pour chaque touche. Le retour arrière me fait toujours défaut.