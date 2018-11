Atos va construire le simulateur quantique le plus puissant au monde aux USA

360b / Shutterstock.com

Des niveaux d'analyse information encore jamais atteints

Atos, fleuron français de l'informatique quantique

Le leader mondial de la transformation digitalea annoncé, mardi 12 novembre, avoir conclu un accord avec lepour lui fournir la toute dernière version de son simulateur quantique, le plus performant au monde.L'(c'est son nom) est un simulateur quantique de 35 qubits qui permettra à l'un des plus importants laboratoires de recherche des États-Unis de décupler ses efforts dans les domaines des sciences et technologie, lui qui est spécialisé dans la recherche sur le calcul, la modélisation et la simulation.Créé par le ministère de l'Énergie des USA, le laboratoire d'Argonne est déjà équipé de supercalculateurs. Mais le simulateur quantique qu'Atos va installer lui permettra de franchir des niveaux d'analyse informatique encore jamais atteints.détaille Rick Stevens, directeur adjoint du laboratoire national d'Argonne.Atos a développé unede manière à calculer l'exécution exacte d'un programme quantique, avec une précision à deux chiffres. En associant une machine ultra puissanye à un langage de programmation universel, la firme française est parvenue à produire un processeur quantique différent de ceux existants, qui peuvent souffrir de bruit ou de décohérence quantiques, diminuant ainsi leurs performances.La société, qui siège à Bezons, dans le Val-d'Oise, fait de l'informatique quantique une réelle ambition. En novembre 2016, elle a lancé en ce sens un important programme visant à se préparer aux opportunités et aux risques qui découlent de cette technologie. Atos a déjà installé desdans plusieurs pays du monde, parmi lesquels la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis.