Disney+ : un docu sur monsieur Marvel, Stan Lee, attendu pour 2023

À l'heure actuelle, difficile de connaître précisément le contenu de ce Stan Lee: An Original Documentary à venir, mais nul doute que ce dernier permettra de tout savoir concernant cet artiste hors pair, et notamment la création de personnages emblématiques. Par ailleurs, parallèlement aux contenus Disney, Pixar, Star Wars et Marvel, la plateforme de streaming a largement étoffé son offre de documentaires au fil des mois.

Il faudra patienter encore quelques mois pour découvrir ce documentaire dédié à Stan Lee, la date de disponibilité n'ayant pas été précisée. Rendez-vous quelque part en 2023.