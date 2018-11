Sony dépose un brevet pour une manette PlayStation avec écran tactile

Proposer une expérience de jeu novatrice ?

Source : Reddit

Sauf que pour la prochaine génération, Sony pourrait bien proposer une refonte plus poussée de sa manette. En effet, le constructeur nippon a récemment déposé un brevet , laissant apparaître un écran tactile en lieu et place de l'actuel pavé tactile de la Dualshock 4. Mais à quoi pourrait-il servir ?La marque japonaise pourrait s'en servir comme simple second écran (pour afficher l'inventaire ou la carte d'un jeu par exemple) ou pourquoi pas de "console portable" afin de jouer dessus même si la télé est occupée. Sony propose déjà cela avec la PS Vita (et les PC), qui peuvent afficher vos jeux PS4 grâce à la fonction de lecture à distance.Il faut tout de même préciser qu'il s'agit uniquement d'un brevet, et que ce concept ne débouchera pas forcément sur quelque chose de concret.