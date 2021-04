Renault, Thales, STMicroelectronics et d'autres entreprises lancent l'initiative Software République

Les groupes Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics et Thales ont décidé de collaborer pour mettre au point l'écosystème Software République.

L'objectif commun est de développer et de commercialiser ensemble des systèmes et logiciels au service d’une offre de mobilité enrichie et durable, à la fois pour les territoires, les entreprises et les consommateurs. À noter que Software République n'exclut pas le fait d'accueillir de nouveaux membres à l'avenir.