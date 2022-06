Taiyuan, troisième base de lancement chinoise… Et la mieux gardée ?

Entre 2000 et 2002, il n'y a pratiquement pas de décollages depuis Taiyuan. Comble de malchance, le dernier vol prévu pour la fusée suborbitale CZ-1D échoue. Mais la disette est bientôt terminée : l'ère des satellites d'observation et des ambitions scientifiques chinoises en orbite polaire débute, en même temps que le lanceur qui les enverra là-haut, CZ-4B. Au début des années 2000, les équipes sur place sont de plus en plus sollicitées pour des lancements spatiaux. Un, puis deux à trois tirs sont prévus chaque année, et les responsables identifient le besoin de changer de site de lancement pour une infrastructure plus souple d'emploi et plus moderne. Ils font donc construire au sein de la base, la zone de lancement 9 (ZL-9). Cette dernière est inaugurée en 2008 et prend quasi-immédiatement la relève, avec la capacité d'accueillir CZ-2C, CZ-4B et CZ-4C. Elle évoluera dans la décennie suivante pour accueillir le véritable « cheval de trait » du spatial chinois en orbite basse, CZ-2D, à partir de décembre 2016. Aujourd'hui, la base accueille entre 10 et 20 tirs vers l'orbite chaque année.