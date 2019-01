Informatique quantique : un essor contrarié par la difficulté à se procurer les matériaux

La difficulté d'accès aux réfrigérateurs à dilution

Des câbles tout aussi particuliers

Source : MIT Technology Review

La prochaine révolution informatique sera certainement. À vrai dire, il serait presque possible de parler de cette technologie au présent, si elle n'était pas freinée par ses besoins en éléments exotiques.L'repose sur le, analogue quantique du bit, qui représente la plus petite unité de stockage de ce domaine. Si cet élément ouvre desen termes de puissance de calcul, il présente également des contraintes énormes pour sa production et son contrôle.Ainsi, les qubits nécessitent despour ne pas perturber leur état quantique. C'est pourquoi les entreprises ont besoin de. Problème : ces systèmes cryogéniques complexes peuvent coûter jusqu'à 880 000 d'euros et ne seraient produits que par deux sociétés dans le monde, en Finlande et au Royaume-Uni.De plus, ces dispositifs requièrent plusieurs gaz pour fonctionner, dont l'hélium 3, l'isotope le moins abondant de l'hélium (lui-même faisant partie des « gaz rares »). Pour la quantité nécessaire au fonctionnement de la machine, il faut donc dépenser une somme allant jusqu'à 35 000 euros. En conséquence, il faut parfois, pour se procurer un tel dispositif.Et ce n'est pas fini. Les ordinateurs quantiques ont également besoin depour transmettre les signaux hyperfréquences, servant à contrôler les qubits. Ces composants, répondant à des contraintes de température spécifiques, ne seraientdans le monde, située au Japon.Pour s'affranchir de ces contraintes, certaines sociétés tentent de recourir à d'autres procédés, n'impliquant pas de températures si basses. Mais, telles qu'une fabrication particulière du silicium, non prise en charge par les usines actuelles.Les entreprises et startups innovant dans l'informatique quantique n'attendent donc désormais qu'une chose : que, pour pouvoir accélérer le développement de la technologie.