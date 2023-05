Le premier baiser remonterait à environ 4 500 ans : qui dit mieux ?

« […] nous avons rapidement réalisé que la plupart des études de la communauté scientifique au sens large citaient une source indienne datant d'environ 1 500 avant notre ère comme la première référence au baiser romantique sexuel », explique M. Arbøll. « Je savais qu'il existait des documents antérieurs provenant de l'ancienne Mésopotamie et, lorsque j'ai commencé à me documenter sur le sujet, je me suis rapidement rendu compte que les preuves avaient été largement rassemblées dans un résumé dès les années 1980, mais que ces informations n'avaient apparemment jamais été diffusées dans d'autres domaines et qu'elles étaient donc inconnues dans le discours scientifique plus large sur le baiser ».