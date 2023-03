Ce jeu de course Lego vous permet de construire votre propre véhicule (et ça arrive vite !)

Cela fait déjà de nombreuses années que le concept du jeu de course en monde ouvert a fait ses preuves. De Forza Horizon à The Crew, nombreuses sont les productions ayant proposé aux joueurs de quitter les circuits pour explorer les routes. 2K Games s'est donc penché sur le sujet et vient d'annoncer Lego 2K Drive, qui arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam le 19 mai prochain. On nous promet déjà une histoire à suivre, des défis dans tous les sens, des choses à collectionner et, évidemment, de très nombreuses courses. Lego oblige, les joueurs pourront compter sur un catalogue de plus de 1 000 pièces Lego officielles afin de créer leurs propres véhicules.



Développé par le studio auquel on doit NBA 2K et WWE 2K, Lego 2K Drive est présenté comme un projet ambitieux. Visual Concepts parle en effet de jeu de course et d'aventure AAA « ultime », qui pioche aussi bien dans le fun d'un Mario Kart que dans l'ampleur d'un Forza Horizon, assaisonnant le tout avec un peu de The Crew (Ubisoft). Le contenu scénarisé pourra être parcouru en solo ou en coopération, avec l'idée de permettre aux plus jeunes de profiter du contenu avec les plus grands.