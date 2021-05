Sonic : un événement dédié au hérisson bleu de SEGA se tiendra cette semaine

Ces dernières semaines, le hérisson bleu s'est illustré via différentes fuites. Par exemple, le synopsis du second film se balade déjà sur internet . Mais d'autres rumeurs concernant le côté « jeu vidéo » de la licence ont fait surface. Ainsi, une enseigne a récemment listé une certaine Sonic Collection EU Version. Celle-ci devrait embarquer Sonic 1 et 2 mais aussi d'autres titres qui n'auraient jamais été remastérisés jusqu'à présent. Un retour de Sonic Colors pourrait aussi avoir lieu.