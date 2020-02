Pumpkin Jack, un jeu de plateforme 3D à la MediEvil, annoncé sur consoles et PC

Un petit jeu reposant

est un jeu de plateforme jouable à la troisième personne. Nous y incarnons le seigneur des citrouilles nommé Jack, invoqué par le Diable en personne. Ce dernier a plongé le royaume dans une nuit éternelle et les humains ont fait appel à un sorcier puissant pour repousser la malédiction. Notre but sera de vaincre le magicien et son armée de créatures.Ce titre s'adresse avant tout aux amateurs d'ambiances à la Tim Burton. Les environnements optent pour un aspect cartoonesque avec une direction artistique très colorée. Le soft alternera entre des phases de plateforme, des puzzles et des combats. Le jeu possède une ambiance assez légère avec des personnages qui auraient parfaitement leur place dans un bon dessin animé.Ainsi,sortira durant le quatrième trimestre 2020 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. En plus de la bande annonce disponible en haut de cet article, vous pouvez télécharger immédiatement une démo sur Steam qui vous donnera un bon aperçu du titre.