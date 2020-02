Le premier DLC de Dead Cells, The Bad Seed, fleurit sur PC et consoles

Le premier DLC payant de Dead Cells en presque deux ans

De quoi casser la graine

Des heures de contenu supplémentaire pour un tout petit prix de 4,99 euros.Disponible en version finale depuis août 2018, le jeu d'action/plateforme rogue-liten'a cessé de s'améliorer et de s'enrichir depuis, à grands coups de mises à jour gratuites. Aujourd'hui, le temps est venu pour le généreux et prolifique studio français Motion Twin de lancer son premier contenu téléchargeable payant.Pas de panique cependant, puisque celui-ci est bien entendu facultatif et ne coûte que 4,99 euros. Ce DLC s'adresse aussi bien aux vétérans, qui en voudraient toujours plus, qu'aux nouveaux venus qui auront ainsi plus d'alternatives de chemins. En effet,ajoute deux nouvelles zones situées au début de l'aventure (« La Serre » et « Le Marais des Fugitifs »), avec tout ce que cela implique de nouvelles créatures à occire et d'équipements à récupérer.De même, un nouveau boss, la Maman Tique, vient proposer une alternative au classique Concierge.Notez enfin qu'en plus d'une traditionnelle vidéo de gameplay, Motion Twin s'est une nouvelle fois associé avec Balak et Jérémie Hoarau du studio Bobbypills (on retrouve notamment le style d'une certaine...) pour produire un très solide trailer animé pour la sortie du DLC.pourest disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch.