L'action-RPG Dragon Ball Z : Kakarot débarquera tout début janvier 2020

Dragon Ball Z : Kakarot débarque le 17 janvier 2020 !

Des scènes cultes intégrées

Source : Engadget

Officialisé lors du dernier E3 à Los Angeles, le tout nouveauétait jusqu'ici planifié pour «». Le titre dispose désormais d'une date de sortie très précise, et sera disponible dès le 17 janvier !Rappelons que ce nouvel Action-RPG sera lancé sur PS4, Xbox One et PC, et permettra de (re)découvrir plusieurs arcs narratifs, notamment ceux de Boo, de Raditz, de Vegeta et de Nappa, mais aussi de Frieza et de Cell... Bref, de quoi susciter l'intérêt de plus d'un fan.On y retrouvera également des passages inédits, ainsi que d'autres scènes cultes de l'anime, comme l'épisode dans lequel Goku passe son permis de conduire.À noter que les fans pourront également opter pour une version collector du jeu, incluant évidemment divers bonus, et affichée au tarif de 229,99 euros.