Le prochain Resident Evil sera dévoilé le 9 septembre prochain

© Capcom

Vers un nouveau jeu en coopération ?

Bigger images from the Project Resistance teaser trailer pic.twitter.com/cOwjDepapv — Nibel (@Nibellion) August 29, 2019

Le retour de Resident Evil Outbreak ?

Source : Twitter

Ce sera durant le, et plus précisément, que l'éditeur japonais lèvera le voile sur son Project Resistance . Derrière ce nom de code se cache bien un épisode inédit de la licence(les lettres «» étant mises en avant d'une couleur rouge sang).Cependant, il ne s'agira pas du très attendu remake du troisième opus de la licence, sorti il y a 20 ans. À la place,devrait présenter. En effet, des visuels ont fuité avant l'heure et ces derniers dévoilent. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là...Ainsi, nous pourrions bien être en présence d'. Le site officiel est déjà en ligne mais n'affiche pour l'instant qu'un simple «».Rappelons que le premierest sorti sur PS2 en 2004. Ce dernier mettait en scènequi devaient s'entraider pour fuir la ville de Raccoon City. Le mode coopération avait malheureusement été annulé pour l'Europe. Suite ou remake ? Il est encore trop tôt pour le dire...